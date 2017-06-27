معهد العاصمة يجهز الأخضر الأولمبي للآسيوية

الرياض- الرياضية | Tuesday, 27 June 2017 - 20:32 pm

ينطلق يوم غدٍ الأربعاء المعسكر الإعدادي للأخضر الأولمبي، والذي يمتد حتى السادس عشر من شهر يوليو في الرياض، وذلك استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 التي يستضيفها المنتخب في الرياض خلال الفترة 19 – 23 يوليو المقبل، ويجري الأخضر مرانه يوم غدٍ الأربعاء على ملعب معهد إعداد القادة بالعاصمة الرياض في تمام السابعة مساءً.



وكان مدرب الأخضر صالح المحمدي قد استدعى (36) لاعبًا للمعسكر، وهم على النحو التالي:



عبدالله المقباس، عبدالرحمن خيرالله، حسن القيد، عبدالله الخيبري، حسن رغفاوي، حسان تنكبتي، ومنصور سالم (الشباب)، فهد الرشيدي، عبدالرحمن اليامي، سلطان بن جمال، مهند فلاته، متعب المفرج، ومروان الحيدري (الهلال)، علي الأسمري، ناصر العتيبي، عبدالله الخطيب، أيمن الخليف، وحمدان الشمراني (الأهلي)، أمين بخاري، عبدالعزيز العرياني، خالد السميري، وعمار النجار (الاتحاد)، عبدالرحمن العبود، أسامة الخلف، وسعد الخيري (الاتفاق)، عبدالإله العمري، راكان العنزي، وسامي النجعي (النصر)، علي لاجامي، وقاسم لاجامي (الخليج)، أحمد بامسعود، ومحمد البقعاوي (الفيحاء)، عبدالرحمن القرني، وحمد الشهري (القادسية)، عبدالمجيد السواط (التعاون)، وحبيب الوطيان (الفتح).



يذكر أن مجموعة الأخضر في التصفيات تضم إلى جواره منتخبات العراق، البحرين، وأفغانستان، والذين يتنافسون على نيل بطاقات التأهل لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 المقرر انطلاقها في الصين يناير المقبل.