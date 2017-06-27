السومة يعلن تماثله من إصابة الركبة

جدة - الرياضة | Tuesday, 27 June 2017 - 21:08 pm

أكد السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي أنه جاهز لخوض التدريبات مع الفريق الأهلاوي في إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية.



وأعلن السومة من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" جاهزيته التامة للمشاركة مع الأهلي حيث قال،:" بفضل الله وحمده تم الإنتهاء من مرحلة متقدمة من العلاج والتأهيل، وكل الشكر عبد المجيد البناي مدير المركز الطبي بالاتحاد الكويتي، واخصائيي العلاج الطبيعي الكسندر زدرا كوفيتش وعلي تركي الفندي لما بذلونه من جهد وعلاج".



وأضاف: "سأدخل مع الفريق مع بداية التدريبات إن شاء الله."