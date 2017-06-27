بورجيتي: نكهات مختلفة في منتخب المكسيك

كازان ـ الفرنسية | Wednesday, 28 June 2017 - 00:00 am

أكد خاريد بورجيتي هداف منتخب المكسيك السابق، ومعلق شبكة "آي إس بي إن" الحالي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قبل مواجهة بلاده مع ألمانيا بطلة العالم غدا الخميس في نصف نهائي كأس القارات 2017 لكرة القدم، أن تشكيلة المنتخب والتدوير الذي يعتمده المدرب خوان كارلوس يعمل بصورة جيدة، مشيراً إلى أن هذا المنتخب هو الوحيد الذي استخدم 22 لاعباً، يتيح للاعب أن يكون منافساً ويحصل على الراحة في نفس الوقت.

وحول الجانب الهجومي للفريق علق مع تشيتشاريتو "خافيير هرنانديز"، بيرالتا، خيمينز، أكوينو، لوسانو، فيلا، هناك الكثير من الخيارات بألوان ونكهات مختلفة. الوحيد الذي لا جدال حوله هو هيرنانديز "تشيتشاريتو".