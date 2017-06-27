بيبي موقوف وشكوك حول سيلفا

كازان ـ الألمانية | Wednesday, 28 June 2017 - 00:00 am

بدأ المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو أمس الثلاثاء أول تدريباته في مدينة كازان الروسية استعدادا لمباراته اليوم أمام تشيلي في غياب صخرة الدفاع بيبي، المعاقب بالإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.فيما خاض اللاعب بيرناردو سيلفا تدريبات انفرادية، حيث تحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة. واستبدل سيلفا يوم السبت الماضي خلال مباراة البرتغال التي فازت فيها 4 ـ 0 على نيوزيلندا بسبب معاناته من إصابة في الكاحل. وعلى الجانب الآخر، عاد الظهير الأيسر رافايل جيريرو للغياب عن تدريبات المنتخب البرتغالي مرة أخرى.