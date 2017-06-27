بيتزي: عيوننا على الساحر

كازان ـ الألمانية | Wednesday, 28 June 2017 - 00:00 am

أكد خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب تشيلي الأول لكرة القدم أن فريقه أصبح جاهزا بكامل نجومه لمباراة نصف النهائي. وقال المدرب الأرجنتيني ردا على سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء عن حظوظ اللاعبين تشارليز أرانجيز وجاري ميدل في اللحاق بالمباراة: "من حسن الحظ أن جميع اللاعبين الـ 23 جاهزون من أجل خوض مباراة اليوم".وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت هناك خطة خاصة أو وسائل محددة سيلجأ إليها منتخب تشيلي لوقف خطورة نجم منتخب البرتغال، أجاب بيتزي قائلا: "لا، نحن نقدر ونقوم بتقييم الفريق المنافس في جميع أحواله".

وتابع: "رونالدو ساحر ويشكل جزءا من الفريق الذي سنواجهه وبالطبع علينا أن نأخذ حذرنا منه ونركز عيوننا عليه، ولكن ليست هناك خطة خاصة، سنقوم فقط بما اعتدنا على القيام به أمام جميع الفرق، أي دراسة مميزاتها وقدراتها الفردية ومحاولة الحد منها".