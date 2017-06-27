الألمان بعيداً عن جماهيرهم

سوتشي ـ الألمانية | Wednesday, 28 June 2017 - 00:00 am

استأنف المنتخب الألماني بطل العالم، تحت قيادة مدربه يواخيم لوف، أمس الثلاثاء تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره المكسيكي مساء غد الخميس في الدور قبل النهائي من بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.

وخضع 21 لاعبا للتدريبات تحت قيادة لوف، بدون حضور جماهير، في منتجع سوتشي الذي يحتضن المباراة على ملعب "فيشت" الأولمبي.وكان لوف قد منح لاعبيه راحة للتعافي بعد الفوز على الكاميرون 3 ـ1 .وقال المدرب المساعد ماركوس سورج إن المنتخب الألماني، المفعم باللاعبين الشبان، يطمح الآن بقوة في مواصلة المشوار حتى خوض النهائي المقرر في سان بطرسبرج يوم الأحد المقبل. وقال مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى المنتخب الألماني إن الفريق ليس منشغلا بالفريق الذي سيواجهه في النهائي في حالة التأهل، من يبين المنتخبين البرتغالي والتشيلي، وإنما تركيزه منصب على مواجهة المكسيك.وأضاف تير شتيجن "من المهم أن نركز على مواجهة المكسيك. نتمتع بالقوة عندما نوجه تركيزنا فقط إلى الهدف المقبل."