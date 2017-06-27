“فيفا”: تقنية الفيديو تحتاج مراجعة

سان بطرسبرج ـ رويترز | Wednesday, 28 June 2017 - 00:00 am

أعلن رئيس لجنة الحكام في (الفيفا) ان تجربة الاستعانة بحكم الفيديو أثناء مباريات كأس القارات في روسيا يجب أن يتم تنقيحها ومراجعتها لتحسين مستوى الأداء وذلك على خلفية الاحتجاجات على قرارات الحكم الكولمبي رولدان الذي قاد مباراة الكاميرون وألمانيا يوم الأحد الماضي. وقال ماسيمو بوساكا خلال مؤتمر صحفي "بشكل عام فقد حققنا نتائج جيدة حقا لكننا نحتاج بالطبع...لأن يتحسن الأداء على عدة أصعدة". وتستند الاستعانة بالإعادة التلفزيونية أثناء المباريات على وجود إثنين من حكام الفيديو المساعدين لمراقبة كافة مجريات اللقاءعلى شاشة وإبلاغ حكم المباراة بالأخطاء التي قد لا يلاحظه. وأعلن الفيفا بالفعل أنه يرغب في الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في كأس العالم 2018 ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدولي لكرة القدم، الذي يقوم بسن القوانين الخاصة باللعبة، قراره في مارس المقبل بشأن ما إذا كان سيسمح باستخدام تلك التقنية في الرياضة بشكل دائم.ومن جهة أخرى أكد رئيس لجنة الحكام أنه يريد تقصير مدة توقف اللعب والحد من الخلل جراء الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم.