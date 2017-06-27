مدرب تشيلي: لا تسألوني عن سانشيز

كازان ـ الألمانية | Wednesday, 28 June 2017 - 01:00 am

أبدى خوان أنطونيو بيزي المدير الفني لمنتخب تشيلي رفضه للانشغال بالشائعات المتعلقة حول مستقبل المهاجم أليكسيس سانشيز في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب لمواجهة نظيره البرتغالي بطل أوروبا اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا. ولدى سؤاله عما إذا كان سانشيز نجم أرسنال الإنجليزي قد كشف له شيئا بشأن مستقبله، قال بيزي أرفض الحديث عن سانشيز سوى القول بأنه سعيد للغاية" و"يتطلع إلى خوض نهائي جديد" من خلال كأس القارات الحالية. ويرغب أرسنال في تجديد عقد سانشيز (28 عاما) للاستمرار لعامين آخرين بعد انتهاء عقده الحالي في العام المقبل، لكن تقارير أشارت إلى احتمالات انتقال اللاعب لفريق آخر هذا الصيف وأن مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني من بين الأندية المهتمة باللاعب.