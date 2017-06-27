سانتوس: نرفض التركيز على "الدون"

موسكو ـ الألمانية | Wednesday, 28 June 2017 - 00:00 am

استنكر فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال تركيز الصحافة العالمية عيونها على كريستيانو رونالدو إلى الدرجة التي تطغى فيها نجوميته على ما عداه من زملائه في منتخب البرتغال، مما يعيق رؤية البارزين منهم، مشيراً إلى أن البرتغال تفيض بالمواهب وتصدر إلى العالم لاعبين بملايين الدولارات. وأكد سانتوس قائلا: "مقارنة بكأس أمم أوروبا فنحن لدينا هنا لاعبون مختلفون، ولكن هذا هو الاختلاف الوحيد، ولكن على جانب آخر نتمتع بنفس الروح ونفس الإرادة ونفس القوة التي كانت لدينا دائما".

وأضاف دأبت البرتغال منذ سنوات على الحضور في المحافل الكروية الكبرى بفضل لاعبيها الكبار مثل روي كوستا ولويس فيجو ورونالدو، ولكن هذا لا يمنع أن لاعبي الصف الثاني في المنتخب البرتغالي لهم قيمتهم الكبيرة، وهو شيء يصعب فهمه بالنسبة لدولة لا يتعدى عدد سكانها 10 ملايين نسمة".