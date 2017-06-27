قوة البرتغال الضاربة تهدد تشيلي

موسكوـ الفرنسية | Wednesday, 28 June 2017 - 00:00 am

يشهد أول نصف نهائي في كأس القارات 2017 المقامة في روسيا حتى الأحد المقبل، نزالا قويا بين البرتغال بطلة أوروبا وتشيلي بطلة أميركا الجنوبية اليوم الأربعاء في قازان.

وستكون أول مباراة نهائية للمتأهل بين المنتخبين المشاركين لأول مرة في البطولة، لمواجهة الفائز بين منتخبي ألمانيا والمكسيك اللذين يلتقيان الخميس في سوتشي.

ويملك المنتخبان أفضل دفاع في البطولة، إذ اهتزت شباكهما مرتين حتى الآن، فيما تملك البرتغال أقوى هجوم (7) بالتساوي مع ألمانيا، وتشيلي أضعف هجوم من بين المتأهلين الأربعة إلى نصف النهائي (4). وفضلا عن الإرهاق الذي تعرض له لاعبو تشيلي أمام أستراليا بطلة آسيا، حصلت البرتغال على أفضلية يوم راحة إضافي.وتعول البرتغال على رونالدو أفضل لاعب في العالم أربع مرات والمرشح للقب خامس هذا العام، خصوصا في حال تتويجه مع بلاده.أما تشيلي فهي تعول على نجم أرسنال الكسيس سانشيس الذي يعاني من آلام في كاحله ولاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني فيدال بالإضافة إلى إدواردو فارجاس والحارس العائد كلاوديو برافو.والتقى الفريقان ثلاث مرات حتى الآن، ففازت البرتغال مرتين وتعادلا 1ـ1 في مواجهتهما الأخيرة وديا في 2011.

والتقى الفريقان ثلاث مرات حتى الآن، ففازت البرتغال مرتين وتعادلا 1ـ1 في مواجهتهما الأخيرة وديا في 2011.

ولم تفز تشيلي في مبارياتها الثلاث الأخيرة ضد فرق أوروبية، فيما خسرت البرتغال مرة وحيدة في مبارياتها العشر الأخيرة. وخاضت البرتغال مواجهتها الأخيرة ضد خصم أميركي جنوبي في نوفمبر 2014 عندما فازت وديا على الأرجنتين 1ـ0.