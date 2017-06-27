روسيا تتنفس الصعداء

موسكو ـ الفرنسية | Wednesday, 28 June 2017 - 00:00 am

استقبلت السلطات الروسية بترحاب قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" برفع الحظر بشكل جزئي عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، سامحة للأخيرة بالتخطيط وجمع العينات التي ستخضع للفحص.

وأشاد كبار المسؤولين الرياضيين الروس بالقرار الذي اعتبر خطوة هامة تجاه رفع كامل للحظر المفروض على السلطة الروسية لمكافحة المنشطات بعد نحو عامين على إدراجها في القائمة السوداء.

وتأتي الإشادة الروسية على خلفية اتهام سلطات كرة القدم بتنشيط لاعبي منتخبها خلال نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، وهو أمر يشير بأصابع الاتهام إلى أربعة من لاعبي المنتخب المتهم في مونديال البرازيل والذين شاركوا أيضا في المنتخب الذي مثل روسيا في بطولة القارات.\