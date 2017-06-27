سان بطرسبرج جاهز

سان بطرسبرج ـ الألمانية | Wednesday, 28 June 2017 - 00:00 am

أعربت اللجنة المنظمة للقارات و"فيفا" عن ثقتهم بأن أرضية ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرج الروسية الذي تعرض لانتقادات واسعة مؤخرا، ستكون في أفضل حال خلال المباراة النهائية لبطولة كأس القارات والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وقال كولين سميث، مدير البطولات بالفيفا: "نثق بأن الملعب سيكون بحالة جيدة في النهائي".

وأضاف: "الملعب ستتم تغطيته بشكل كامل من أجل ضبط درجات الحرارة وبهذا يكون لدينا متسع من الوقت من أجل إصلاحه (العشـــب)".وتعرضت الحالة السيئـــة للملعب الرئيســـي لبطولة كأس القارات لانتقادات واسعة خلال الفترة الماضية، وكان أبرز من وجه هذه الانتقادات هو اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.