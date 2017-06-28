“المحترفين” في اجتماع المجموعة القيادية للروابط العالمية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 29 June 2017 - 00:00 am

شاركت رابطــة دوري المحترفـين في اجتمـــاع المجموعة القيادية للروابط العالمية لدوريات كرة القدم المحترفة "WLF" الذي عقد الأحد الماضي في مدريد.

وقد مثل رابطة دوري المحترفين السعـودي في الاجتماع يزيـد المنصور، مسؤول التسويــق في الرابطة، وتم خلاله مناقشة القضايا الراهنة في كرة القدم للمحترفين وكذلك مراجعة إستراتيجية الموسم المقبل.

وتتكون منظمة الروابط العالمية لكرة القدم من 29 رابطة تمثل عدة دول، وتشمل المجموعة القيادية 11 رابطة، تضم رابطة دوري المحترفين السعودي، والإنجليـــزي والإسبانــي والألمانــــي والفرنسـي والهولـنــدي والجنوب إفريقي والياباني والمكسيكـي والكولومبــي والأمريكي.

وقـد رحـب الأعضــاء بانضمامهم لمنظمـة IFAB "المنظمة المشرعة لقوانين كرة القدم" من خلال تمثيلها في الفريق الاستشـاري، وشـددوا علـى التزامهم بالمساعدة من خلال التعاون وتبادل الخبرات، واتفقوا علـى تشكيــل مجموعـة لمناقشة الأولويـات التي تخص مواضيع أيام "فيفا"، والمسابقــات، والانتقالات وآلية عمل الوسطاء.

وتناول اجتماع مدريد علاقات المجموعة القيادية مع الشركاء الآخرين في منظومة كرة القدم، وتقرر بالإجماع العمل مع "فيفا" لمعالجة القضايا التي تخص الذمم الدائنة المستحقة للاعبين في بعض الدول.