31 أغسطس آخر موعد لاستلام الملفات

دبي ـ الرياضية | Thursday, 29 June 2017 - 00:00 am

أعلنت الأمانة العامة لـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي "عضو" مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" استمرار استــلام ملفات الرياضيــــين الأفراد والفــرق والمؤسسات من أصحاب الإنجازات الراغبــين فــي التنافــس علـى الفـــوز بفئـات الدورة التاسعة للجائزة.

وأكدت الأمانة العامة للجائزة أن آخر موعد لتسليم ملفات المشاركة هو 31 أغسطس 2017، وأن تقديم ملفات الترشح سيكون للعام الثاني على التوالي إلكترونياً بنسبة 100%.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة التاسعة خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال شهر نوفمبر، على أن يتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي الكبير يوم 10 يناير 2018. وتمنح جائزة الإبداع الرياضي الفردي للأفراد من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكـام الذين حققـوا إبداعات رياضيــة على المستوى المحلي والعربي والدولي، فيما تمنح جائزة فئـــة الإبــداع الرياضي الجماعي للفرق التي حققت إبداعات رياضية علـى المستـــوى المحلـي والعربي والدولي، وجائزة فئة الإبداع المؤسسي تمنح للجهات الرياضية التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي.