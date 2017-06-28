منتخب الطاولة ينافس على الآسيوية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 29 June 2017 - 00:00 am

يشارك المنتخب السعودي للناشئين والشباب لكرة الطاولة في البطولة الآسيوية الـ 23 التي تنطلق اليوم الخميس في كوريا الجنوبية بمشاركة 14 منتخباً، هي إضافة إلى المنتخب السعودي، منتخبات الصين وهونج كونج واليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية وإيران والأردن والهند وسيريلانكا وسنغافورة وماليزيا والعراق ومقدونيا.

ويترأس البعثة السعودية للبطولة عبد العزيز السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وتضم 8 لاعبين هم: سلطان الخميس وعبد العزيز العمري وباسل الشايع وحسن اليوسف وعلي مطر ومشاري الدوسري وخالد الشريف وسعود المطيري، والجهاز الفني المكون من بندر العميري ونواف المطيري، والجهاز الإداري المكون من أحمد العقيل ومتعب الجوهر.