عيد الكندرة.. عروض وبالونات وألعاب للأطفال

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 29 June 2017 - 00:00 am

ترسم فعاليات المهرجانات بأفراح عيد الفطر المبارك التي تقام كل سنة في حي الكندرة (جنوب مدينة جدة) وتحديداً في حارة باعقبة الشهيرة الفرحة في عيون الأطفال وذلك من خلال العروض والألعاب بحـــضور الآباء والأمهات.

ويوجد قسمان منفصلان للرجال والنساء ويحضرون بصحبة أطفالهم للمشاركة في الفعاليات بوجود عدد من المهرجين وألعاب جميلة.. حيث تبدأ هذه الفعاليات من بعد صلاة العيد مباشرة وتستمر حتى دخول وقت صلاة الظهر.



رسوم بسيطة

وتكون هناك رسوم بسيطة لتلك الألعاب وتعتبر رسوما رمزية وهــو ما استمرت عليه منذ زمن بعيد، وتعتمد الألعاب في تلك الفعاليات على البساطة وإدخال الفرح والبهجة في نفوس الحاضرين سواء رجال أو نساء أو أطفال.



فرحة طفل

ومن أهم تلك الفعاليات مهرجان (فرحة طفل) في حارة باعقبة الذي يدخل البهجة والسرور في عيــون الأطفال وأهالي حي الكندرة، وبــات المهرجان الذي يترقبه الأهالي كل عام، محطة للتزود بالسعادة والفرح حيث تبدأ فعاليات المهرجان بالأهــازيج الشعبية مرحبة بالعيد السعيد.



صور تذكارية

وتحتوي المنــطــقة المخصـصـة للمهــرجان على بـالـــونات ملونة ولافتات ذات ألوان زاهــية تجعــل الزوار يتنافسون على التقاط الصــور التذكارية من جوالاتهم المختلفـة وكذلك التصوير مع الدمى الكرتونية إضافة إلى عروض صوتية تفـاعلية لأهازيج وأناشيد بالعيد السعيد والسحوبـات على جوائز مختلفة للحضور.