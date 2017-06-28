الطباخ وراء مفطح الصباح

حوار_ الرياض ـ حواس العايد | Thursday, 29 June 2017 - 00:00 am

اعترف فهد مطر المنشد بأنه لم يستمع من قبل لأغنية محمد عبده "كل عام وأنتم بخير" وأنه لا يعلم ماذا يفعل في الأعياد لو عاد به الزمن إلى الوراء.. وأكد مطر للرياضية أنه يكون من "المصحصحين" القلائل في أول أيام العيد لأنه ينجح في إعادة ضبط ساعته البيولوجية بالنوم مبكرا ليلة العيد، وقال: أمي أول من أقول لها "عيدك مبارك".



ـ صباح العيد اول انسان تبحث عنه لتقول له عيدك مبارك من هو؟

الوالده

ـ أين تذهب في ساعات العيد الأولى ؟

للوالدين.

ـ يرتدي الناس الجديد في العيد هل ما زلت تفعل هذا ؟

اي نعم.

ـ هل أنت من الذين يقدمون هدايا العيد؟

نعم.

ـ إذا سافرت في العيد من تاخذ معك ؟

من ترتاح له النفس وترفع معه "الكلافة"

ـ لماذا نأكل المفطح بشهية مفتوحة في صباح العيد ولا يمكن أن نفعل هـذا طوال العام؟

الطباخ وافق يطبخ الصباح

ـ الذين تحبهم كثيرون هل تعايدهم برسالـــة جوال أم تسمـع أصواتهم وتهنئهم؟

الاثنتان..

ـ البرنامج اليومي بعد رمضـان يحتاج إلى جهد لتعديل ساعات النوم هل تعاني منه؟

لا تم تعديل النوم قبل العيد بليلة ونمت الساعة 11

ـ ليلة العيد كيف تتعايش معها؟

نوووووووم من الساعة 11 وفي صباح العيد أكون من ضمن "المصحصحين" القلائل وتتأمل في الناس المنهكين من السهر.

ـ صوت طلال المداح يصدح بأغنية "كل عام وأنتم بخير" بماذا يذكرك ؟

الطفولة مع أني ماسمعتها ولكن بسؤالك تذكرتها وذكرت الطفولة.

ـ كم مرة عشت العيد خارج الحدود ؟ وأين ؟ ومع من ؟ ولماذا؟

مرتين، مرة في الأردن بسبـب اختبارات الجامعة والمرة الأخرى في تركيا.

ـ عاد بك الزمن ماذا كنت ستفعل في الأعياد الماضية؟

لا أعلم.

ـ في العيد ماذا تحكي للأطفال عن ذكريات أعياد ما يسمون بالطيبين؟

أطفالنا اليوم ماعنـــدهم وقت، مشغولون وماهم "يمنا" لكي نسولف لهم.

ـ جيرانك وأهل الحي أو المنطقـة كيف تتواصل معهم في العيد؟

أحاول قدر الاستطاعـــة أن أعايدهم بالذهاب لهم في بيوتهم.

ـ فرحة العيد كبيرة بالنسبة لك ماذا تعني؟

شعيرة من شعائـــر اللــه وتطبيق لها في ذاك اليوم

ـ الـــذين يــرسلــــون " رسائل جماعية " لكل المسجلين في هواتفهـم كيف تتعامل معهم؟

أرد عليهم ولو بعد العيد بأيام فيكفي أن اسمي مسجل في هاتفه.