رئيس ريال مدريد يجتمع مع رونالدو لتحديد مستقبله

مدريد - الألمانية | Thursday, 29 June 2017 - 13:48 pm

ذكر أحد المسؤولين التنفيذين في ريال مدريد الإسباني، بأن إدارة النادي ستعقد اجتماعاً مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأسبوع المقبل، لحسم موقفه مع الفريق الأول لكرة القدم مبكراً.



وقال المسؤول بالنادي الإسباني :"مستقبل كريستيانو سيرسم الخطط الرياضية للنادي في الموسم المقبل، وهو أمر يجب علينا الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن".



ولم تتحدث إدارة ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو حتى الآن، منذ أن أشاعت بعض الصحف أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي الملكي بعد اتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 14 مليون و700 ألف دولار (16 مليون و700 ألف دولار) للضرائب.



وأضاف المسؤول الذي طالب بعدم الكشف عن هويته: "لم يكشف لنا بشكل شخصي ومباشر عن نيته الحقيقية، نحن نتمسك به، ولكن يجب أن نعرف ما يريده هو".



وخاض رونالدو منافسات بطولة كأس القارات مع المنتخب البرتغالي في روسيا، قبل أن يخرج من الدور قبل النهائي أمس الأربعاء أمام تشيلي بركلات الترجيح.



ورغم أن المنتخب البرتغالي سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث في كأس القارات، سمح الاتحاد البرتغالي لنجم الفريق وقائده بالرحيل، لكي تسنح له فرصة التعرف على توأمه الجديد، الذي ولد خلال مشاركته في البطولة.



ويأمل ريال مدريد في أن يستمتع رونالدو بتوأمه الجديد هذه الأيام وأن يخلد للراحة، قبل أن يتخذ قراراً بشأن مستقبله مع النادي، والذي من المنتظر أن يتم الكشف عنه الإثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل، عندما يتحدث مع رئيس النادي فلورينتيو بيريز ليقف على رغبته الحقيقية.



وأوقف ريال مدريد في الوقت الحالي جميع عمليات شراء وبيع اللاعبين وجميع الصفقات التي كان يخطط لإبرامها انتظاراً لقرار النجم الأول للفريق.



وقضى رونالدو في الأشهر الـ 12 الأخيرة أفضل مواسمه على الإطلاق مع ريال مدريد، بعدما قاده للفوز ببطولتي الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا.



وبعد أيام من التتويج باللقب الأوروبي، واجه رونالدو اتهامات من النيابة العامة في إسبانيا بالتهرب من سداد 14 مليون و700 ألف يورو (16 ألف و700 ألف دولار) لصالح الضرائب في الفترة ما بين عامي 2011 و2014.



وبعد ذلك بثلاثة أيام، ادعت وسائل الإعلام البرتغالية، إن رونالدو يشعر بأنه بات مستهدفاً من مصلحة الضرائب في إسبانيا وأنه قرر الرحيل عن ريال مدريد والكرة الأسبانية.