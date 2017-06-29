بعثة الشباب تصل إلى النمسا

الرياض - الرياضية | Thursday, 29 June 2017 - 15:27 pm

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صباح اليوم الخميس إلى دولة النمسا، وذلك لإقامة المعسكر التدريبي الخاص بالفريق الأول، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.



وضمت بعثة الشباب قائمة تضم 24 لاعباً، كان من ضمنها بعض اللاعبين الذين أجروا فحوصات طبية في الرياض قبل ساعات قليلة من التوجه إلى النمسا.



يذكر أن نادي الشباب أعلن الأربعاء عن وصول الأرجنتيني إخوان ألفانو والطبيب الأسباني ميقل ماس إلى مقر معسكر الفريق، للإشراف على التجهيزات الفنية والغذائية.