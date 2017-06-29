النصر يواجه يوفتنس وعمان وأنطاليا في معسكر تركيا

الرياض - الرياضية | Thursday, 29 June 2017 - 19:39 pm

أمنت إدراة نادي النصر ثلاث مباريات ودية، في معسكر الفريق الأول والمقام في تركيا، حيث سيواجه الفريق في أولى ودياته فريق يوفتنس بوخارست الروماني، في الخامس من يولو القادم، فيما يلاقي المنتخب العماني في التاسع من الشهر ذاته، وفي ختام المعسكر سيواجه فريق أنطاليا سبورت التركي وذلك في الـ16 من الشهر ذاته.



وعلى ذات الصعيد، تغادر بعثة نادي النصر مساء اليوم الخميس، إلى تركيا برئاسة طلال النجار مدير الكرة بالنادي.