يوفنتوس يعلن رحيل داني ألفيش

روما - أ. ف. ب | Thursday, 29 June 2017 - 19:48 pm

أكد نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، رحيل مدافعه الدولي البرازيلي داني الفيش، بعدما أمضى عاماً واحداً في صفوفه قادماً من برشلونة الإسباني.



وكتب النادي الإيطالي في بيان مقتضب على موقعه الرسمي: "داني الفيش فسخ عقده مع يوفنتوس".



وكان الفيش (34 عاما) انضم الصيف الماضي في صفقة انتقال حر إلى يوفنتوس قادماً من برشلونة، حيث كان بين العناصر الرئيسية في التشكيلة الكاتالونية.



وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فمن المرجح أن ينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، واللعب بإشراف مدربه السابق في برشلونة الإسباني جوسيب غوارديولا.



وكان الفيش أعلن الثلاثاء في حسابه على إنستغرام، إنه سيترك يوفنتوس دون أن يكشف عن وجهته المقبلة، وقال: "انتهت علاقتنا الاحترافية اليوم، ولكنني سأحتفظ بعلاقتي بكل الاشخاص الذين يجعلون يوفنتوس فريقاً كبيراً".



وشكر الفيش جماهير نادي "السيدة العجوز" وزملائه والمدير الرياضي للنادي جوزيبي ماروتا على "الفرصة" التي منحوه إياها.



وأضاف: "لا ألعب كرة القدم من أجل المال، ألعب كرة القدم لأنني أحب هذه المهنة والناس الذين يعملون بها، أحب كرة القدم، والمال لن يبقيني أبدا في مكان ما".



وقدم الفيش موسماً ناجحاً مع يوفنتوس، حيث ساهم في إحرازه الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، بالإضافة إلى بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.