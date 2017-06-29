بعد مهلة اتحاد القدم.. ثلاثي الهلال يلتحقون بمعسكر الأخضر الأولمبي

الرياض - الرياضية | Thursday, 29 June 2017 - 19:58 pm

تواجد لاعبو الهلال مهند فلاتة ومتعب المفرج ومروان الحيدري، اليوم الخميس في معسكر الأخضر الأولمبي الإعدادي للتصفيات الآسيوية في الرياض من 19 وحتى 23 يوليو المقبل.



وتخلف الثلاثي عن معسكر الأخضر الأولمبي يوم أمس الأربعاء، في انطلاقة المعسكر الداخلي المقام حالياً في العاصمة الرياض، كما تواجد سامي النجعي من النصر وعبدالمجيد السواط من التعاون في تدريبات الأخضر اليوم بعد تخلفهم يوم أمس.



وكان اتحاد القدم السعودي في بيانه الصادر يوم أمس، قد توعد الهلال بعقوبات قاسية في حال عدم إرسال لاعبيه اليوم الخميس.