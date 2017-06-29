رئيس الفيحاء: لم نفاوض دوسري الهلال.. وننتظر رد الشمراني

الرياض - الرياضية | Thursday, 29 June 2017 - 19:56 pm

أكد سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء الصاعد حديثاُ لدوري المحترفين السعودي، أنهم سيقومون بالتعاقد مع الحد الأعلى من اللاعبين الأجانب الستة، بعد قرار اتحاد القدم السعودي الأسبوع الماضي.



وقال رئيس نادي الفيحاء لإذاعة "ufm": "سنتعاقد مع 6 لاعبين أجانب رغم أن قرار زيادة المحترفين الأجانب ظهر متأخراً".



وعن مفاوضاتهم مع لاعبا الهلال عبدالعزيز الدوسري وناصر الشمراني أجاب قائلاً: "لم نقوم بمفاوضة اللاعب عبدالعزيز الدوسري نهائياً، وأما مايخص مفاوضة المهاجم ناصر الشمراني، نعم تمت مفاوضة اللاعب في شهر رمضان، ولم يصلنا الرد حتى الآن".



وعن مايخص ميزانة الفريق الفيحاوي أوضح الشلهوب: "لم يكن هناك ميزانية محددة للتعاقد مع اللاعبين، كونها المرة الأولى التي نصعد بها إلى دوري الأضواء".



وأضاف: "وقعنا حتى الآن مع 12 لاعب مستجد، وجددنا عقود 6 لاعبين".