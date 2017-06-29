"التوأم" يبعد رونالدو عن المنتخب

رويتز - الرياضية | Thursday, 29 June 2017 - 20:00 pm

سمح منتخب البرتغال لكريستيانو رونالدو بترك الفريق قبل مباراة تحديد المركز الثالث في كأس القارات لكرة القدم ليمضي وقتا مع توأميه حديثي الولادة.



وخسرت البرتغال بركلات الترجيح أمام تشيلي في الدور قبل النهائي أمس الأربعاء، وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان اليوم الخميس: "يرى رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني، نظرا لاستحالة تحقيق هدف الفوز بكأس القارات فإن علينا السماح للاعب بالرحيل ليتمكن أخيرا من التعرف على طفليه".



كما أثنى الاتحاد البرتغالي على رونالدو، الذي أخطره بموعد مولد طفليه قبل انطلاق البطولة، إذ أنه مثل بلاده: "في بادرة ينبغي علينا ابرازها والاشادة بها".



وسيخوض منتخب البرتغال مباراة تحديد المركز الثالث يوم الأحد المقبل أمام الخاسر من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين المكسيك والمانيا اليوم الخميس.



وبعد الخسارة أمام تشيلي كتب رونالدو في حسابه على فيسبوك أنه: "سعيد للغاية بأنني سأتمكن أخيرا الوجود مع طفلي للمرة الأولى".

وذكرت وسائل اعلام أن التوأمين ولدا من أم بديلة، ورونالدو أيضا أب لطفل هو كريستيانو رونالدو جونيرو الذي ولد في 2010، ولم يكشف عن هوية والدته.