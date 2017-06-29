مواجهة مرتقبة بين الحضري وزوج ابنته

بريدة ـ الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 00:00 am

أبرزت العديـد من الصحف المصرية خبر انتقال الحارس الدولي عصام الحضري إلى الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون في صفحاتها الصــادرة "أمس"، حيــث اعتبرت أن انتقـــال "السد العالي" للدوري السعودي يعد حدثاً تاريخياً، كون الحضري سيكون أول حــارس أجنبي في تاريخ الدوري السـعودي. مبينة أن انتقال الحضري سيجعله وجهاً لوجه أمام زوج ابنته محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم فريق الاتحاد، عند يستضيف التعاون الاتحاد هناك في ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في بريدة في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

ووضعت صحيفة "اليوم السـابع" في عددها جـدول مباريــات الفريق التعاوني خلال الدور الأول من دوري المحترفين متمنيةً التوفيق للحضري في مشواره الجديد، الذي اعتبر انتقالـه للدوري السعودي سطراً جديداً في مشواره الرياضي.

فــي حين أشـارت صحيفة "التحريــر" وعبر موقعهــا الإلكتروني بعبارة "عاجل" للتنبيه إلى انتقال الحضري إلى نادي التعاون. من جانبها لفتت صحيفة "الوفـد" أن الحضري سعيد بعودته مجدداً إلى الاحتراف وهــذه المــرة في الـدوري السعودي ومع نادي التعاون العريق.