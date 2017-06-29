100 فعالية في سوق عكاظ والبدر يكتب كلماته

الطائف ـ واس | Friday, 30 June 2017 - 00:00 am

يشهد سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة، والذي ينطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تنوعاً ثقافياً متجــدداً وفعاليات مختلفــــة وذات تنوع، حيث تعمل الهيئــة العامــة للسياحـة والتراث الوطني علــى إقامـة أكثر مــن 100 فعالية.

كما يشهد حفل الافتتاح هذا العام الذي تحتضنه خيمة عكاظ، إقامة أوبريت صاغ كلماته الأمير بدر بن عبد المحسن من خلال رؤية شعرية ذات طابع روائي، حيــث تم ربــــط الأحداث التاريخية لســوق عكاظ، وسيمتاز الأوبريت بإخراج مسرحي متميز يعتمد على الإمتاع البصري والأداء الحركـــــــي والصوتي، ويشـارك فيه مجموعة مميزة مــن الفنانــين الســعوديين والخليجيين والعرب.