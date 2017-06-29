عيد الشرقية إبداع.. وفنون

الدمام ـ الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 00:00 am

تتواصل اليوم، فعاليات عيد الشرقية 38 التي تنظمها غرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات في خامس أيام عيد الفطر السعيد، بعدد من المواقع والتي شهدت اليومين الماضيين إقبالاً كبيراً من العائلات والأطفال وأيضا فئة الشباب، حيث تنطلق فعاليات صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام "الصالة الخضراء" عند الساعة 8.30 مساء بعروض مثيرة للأكروبات الصينية، يليها عرض للوحة الوطنية "منبع الخير" عند الساعة الـ 9 مساء، فيما يلتقي الأطفال مع أبطال مسرحية الأطفال "أرض الثلج" عند الساعة 9.30 مساء، كما يستعرض فريق الأكروبات الصيني مواهبهم الكبيرة مرة أخرى عند الساعة 10 مساء، تليها عروض لفرقة كراميش الإنشادية المحببة للأطفال عند الساعة 10.30 مساء.