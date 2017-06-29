بعد التطوير.. شارع الفن يزين عاصمة السياحة

أبها ـ حسن ذيبان | Friday, 30 June 2017 - 00:00 am

بعد أن وُضعـت صورته واجهة رسمية لموقع القمة العربية الإسلامية الأمريكية، كأحد الأعمال الداعمة للعمل الإسلامي الموحد، الذي يعبر عن الفكر العربي المسلم الذي يرفض الإرهاب ويدعو للجمال وتبادل الأفكار الخلاقة، يعود شارع الفن إلى فتح أبوابه مجدداً في قلب مدينة أبها ١٥ شوال الجاري، ضمن فعاليات مهــرجان "أبها يجمـعـنا"، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحـــة العربية ٢٠١٧ م، بعد أن حقق نجاحاً منقطع النظير خلال الصيف الماضي، حيث بلغ عدد الزوار اليومي له أكثر من ٣٠ ألف زائر، محقـقـــاً ردود أفعال واسعة على مستــوى الوطن العربي، ليوجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بتطبيق هذه الفكرة كل سنة في الموقع نفسه مع تطويرهـا، ومكرماً صاحب الفكرة الفنان عوض زارب.

من جانبه، قال المهندس محمد العمرة مدير عام الهيئة العامة للسياحـــة والتراث الوطني في المنطقة أمين عام مجلس التنميـة السياحيــــة والمهـــرجان: "عُمِل في هذا الموسم على تطوير العمل بقيادة أمير المنطقة وبمتابعة وإشراف نائبه رئيس مجلس التنمية السياحيــة لظــهور العمل بشكل يليق بالحدث المهم لمدينة أبها كونها تتوج عاصمة للسياحة العربية لهذا العام".

وشــدد على أن الدعــــوة مفتوحة وعامة لكل من لديه موهبة وعمل جميل يقدمه في هذا الشارع، الذي يعد منصة لإبراز المواهب وتقديم الأعمال الجميلة والمتنوعــه ودعمها، وقال: "إن شارع الفن لهـذا العام يمثل نقلة نوعية في تاريخ الفعاليات، كما بدأ بشكل لافت".