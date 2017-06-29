الجسمي يتألق في الرياض ويطلق “الطيب”

الرياض ـ سلمان المسدر | Friday, 30 June 2017 - 00:00 am

أشعل الفنان الإماراتي حسين الجسمي حماس جمهوره الحاضر لأولى حفلاته الرسمية في العاصمة الرياض مساء أول من أمس بأكثر من عشريـــن أغنية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، تمايل معها الجمهور طرباً، وسط تفاعل مميز مع بعض الأغاني مثل "قاصد، سلمان الشهامة، رعاك الله، بحبك وحشتيني، ستة الصبح، بشرة خير، الطير"، واستغـل الجسمي حفلته الرسمية الأولى ليدشن أغنيته الجديدة "الطيب" من كلمات الشاعر "واحد" وألحان الجسمي على المسرح بالتزامن مع إطلاقها على موقع يوتيوب في ذات التوقيت، ولبى الجسمي أغلب طلبات جمهوره خلال الحفل مخاطباً إياهم "السعودي ما يقولون له لا"، وأبدى الجسمي سعادته بحفل الرياض وبالأصداء الجميلة التي لمسها من الجمهور، وأضاف في حديث خاص لـ"الرياضية": "سعيد جدا بحفل الرياض، هذه من أهم حفلاتي الفنية، وسعيد أكثر بلقاء جمهور الرياض الحبيبة، السعودية والإمارات عينان في رأس، والجمهور الليلة غمرني بمحبته وبتفاعله ويستحقون الشكر لحضـــورهم وتفاعلهم"، الحفل شهد غياب رئيس شركة روتانا للصوتيات سالم الهندي، وحضور بعض مسؤوليهــــا مثل فراس خشمان، وحمد ناصر، ويحيى عمر، وصالح عيسى، كما شهد غياباً لافتاً للجمهور عن نصف مقاعد الحفل، إذ ظهر الدور العلوي لقاعة المسرح خالياً من الجمهور، الجدير بالذكر أن الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد قد أدى وصلة غنائية قبل ظهور الفنان حسين الجسمي تجاوزت الساعة غنى من خلالها بعض الأغاني المعروفة مثل "يـا دار" و"وين أحب الليلة" وبعض أغنياته الخاصة.