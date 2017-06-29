مبادرة “عيدنا عيدهم” تحتفي بعمال النظافة

وادي الدواسر ـ واس | Friday, 30 June 2017 - 00:00 am

اختتم فــريق نـماء التطوعي بكـليــة الآداب والعلوم بوكالة جامعة الأمير سطـــام بن عبد العزيز للفروع بــوادي الدواسر، تنفيذ مبادرته "عيدنا عيدهم"، والتي أطلقها بمناسبة عيد الفطر المبارك، والخاصة بمعايدة عمال النظافة العاملين خلال أيام العيد السعيد.

وأوضح المشـرف على الفريق مسيب بن علي الوافي، أن المبادرة بدأت من صباح يوم الأحد الماضي، وذلك تقــديـراً من الفريق لتلك الفئة وما تقوم به من جهود من أجل صحة البيئة، وتثميناً لما قاموا به من عمل شاق خلال شهر رمضان المبارك، وسعيـاً لمشاركتهم فرحة العيد وإدخال الـســرور على قلوبهم ورسـم الابتسامـة على وجـوهـهـــم بهذه المناسبة، وتعــزيز روح الألفة والمحبة بين جميع أفراد المجتمع بمختـلف جنسياته.