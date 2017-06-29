أمانة العاصمة المقدسة تعايد المرضى

مكة المكرمة ـ واس | Friday, 30 June 2017 - 00:00 am

نظمت الإدارة العـــامة للـسـلامــة والخــدمات الاجتماعيـة والثقـافــية بأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع بلدية العمرة الفرعية مساء أمس زيارة لمركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة والتابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ولعدد من المستشفيات بالعاصمة المقــدسة، وذلك لتقديــم التهنئة بمناسبـــة حلول عيد الفطر المبارك ومعايدة المرضى وتقديم الهدايا لهم.

وأوضح المدير العـــام للإدارة المهـنــدس رائد سمرقندي أن الزيـارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة ووزارتي الصحة والشؤون الاجتمــاعـية، ومن باب المسؤولية الاجتماع تجاه هذه الفئة الغالية الذين ألزمتهم ظروفهم بالبقاء على الأسرة البيضاء، وذلك من خلال مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك، وتقديم الهدايا والمعايدات لهم وبث الفرحة في نفوسهم بما يعزز أواصر التواصل الاجــتــمـاعي بين أفراد المجتمع.