فرحة العيد تجمع الجاليات مع أهالي جدة

جدة ـ واس | Friday, 30 June 2017 - 00:00 am

شارك أبناء الجـــاليات الإسلامية والعربية المقيمة في محافظة جدة أهالي جدة فرحة عيد الفطـر المبارك في صورة جسدت روح الأخوة بين الجميع من خلال تبادل التهاني بهــذه المناسبــة السعــيــدة والجلوس مع بعض في أماكن الترفيـه والجلوس التي أعدتها أمانـة جدة في مختلف متنزهـات جدة، والكورنيش.

ويستهـــوي العوائــل العربية افتراش الكورنيش أو جلب مستلزمات النزهة إلى المرافــق العامــة في حين تمثل المدن والملاهي الترفيهية الخيار المفــضل للبعض منهم، كما جذبت ملاهي العيدروس الشعبيـة بالمنطقة التاريخية بجدة بعبقها التاريخي البــعض الآخر من هذه العوائــل على الرغم من اجتياح التقنية الملاهي الحديثة في عصرنـا الحاضر.

وعــمدت بعض أحيــاء جدة القـديمة إلى تزيين شوارعها وتعليق الفوانيس التي تعبر عن أفراح العيد في الماضي، حيث تقديـم الحلوى الشعبية والعيديات على الأطفال ونصب بعض الألعاب القديمـة إلى جانب استعراض بعض الفنون والفلكلورات الشعبيـة التي تعبر عن هوية جدة قديمـاً والتي تـضـفي على هذه المناسبة السعيـدة الفرح والسرور وتبادل التهـاني بين الكبار والصغار.

كما فضل بعض سكـان هذه الأحياء التعبيــر عن فرحتهم بالعيد بممــارسة الألعاب القــديمة وركوب الخيل والدبــابات ولعب الكـرة على الــشواطــئ، وتناول الوجبات والمأكولات التي يتميز بها عيد الفطر المبارك واستعــادة أجمل الذكريات التي تجسدها جدة في مثل هذه الأيام في صورة حية لجمال العيد ومعايشة أفراحه.