ماتوا على البساط الأخضر

تقرير - محمود وهبي | Friday, 30 June 2017 - 01:38 am

ودّعت الوسائل الإعلامية الإنجليزية والعالمية، خلال الأيام الماضية، شيخ تيوتي اللاعب الدولي الإيفواري، الذي فارق الحياة في الخامس من يونيو الجاري نتيجة تعرضه لنوبة قلبية خلال مشاركته في حصة تدريبية مع نادي بكين إنتربرايزز في الصين، وخسرت كرة القدم اسمًا له بصمة راسخة بنجاحه خلال تجاربه السابقة في بلجيكا وهولندا، ومع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي. وانضم تيوتي إلى قائمة طويلة من اللاعبين الذين فارقوا الحياة أثناء ممارستهم لكرة القدم، وهي قائمة سجلت أولى الحالات في العام 1889، بعد تعرض الإنجليزي ويليام كروبر لتمزّق في الأمعاء خلال مباراة بين ستافيلي وجريمزبي تاون في إنجلترا، قبل أن تتحوّل المشاكل القلبية إلى سبب رئيسي في وفاة اللاعبين خلال السنوات الأخيرة.



المباراة: شبيبة القبائل ـ اتحاد عنابة



خاض اللاعب الجزائري حسين قاسمي آخر مباراة في حياته، بتاريخ 19 مارس من العام 2000، حيث ارتدى قميص نادي شبيبة القبائل أمام اتحاد عنابة، في مواجهة كان فيها أحد أفضل اللاعبين، خاصة أنّه سجل هدفًا لفريقه من كرة رأسية بعد عرضية من زميله فوزي موسوني. وخلال تحويله للكرة العرضية إلى شباك الفريق الخصم، اصطدم قاسمي باللاعب الدولي ياسين سلاطني؛ فسقط بقوة على الأرض وفقد وعيه. وفارق قاسمي الحياة بعد يومين في مستشفى سالباتريير في باريس، متأثرًا بالإصابة البالغة في رأسه، وكان حينها في الـ 26، علمًا أنّه كان أحد أبرز المواهب الصاعدة في الجزائر خلال السنوات الأولى لمسيرته، وقد ارتبط اسمه خلال هذه الفترة بالانتقال إلى نادي لنس في الدوري الفرنسي.



المباراة: الكاميرون ـ كولومبيا



عرفت الكرة الكاميرونية جيلًا مميزًا من اللاعبين في العام 2003، حيث نجح هذا الفريق في التغلب على منتخبيْ البرازيل وتركيا، في دور المجموعات لكأس القارات التي أقيمت في فرنسا، قبل أن يتجاوز منتخب كولومبيا في المربع الذهبي، وصولًا لخسارته أمام فرنسا في المباراة النهائية. وخرج المنتخب الكاميروني كأكبر الخاسرين من البطولة، على الرغم من وصوله إلى المباراة النهائية، حيث خسر في الدور نصف النهائي أحد أعمدته الرئيسية، مع وفاة لاعب الوسط مارك فيفيان فويه أثناء المباراة مع كولومبيا. وعند الدقيقة 72 من المباراة، سقط فويه في منتصف الملعب دون أي احتكاك مع لاعب آخر، وحصل على إسعافات أولية على أرض الملعب، قبل نقله إلى المركز الطبي، حيث فارق الحياة. وكشفت التحاليل عن تعرّض فويه لذبحة قلبية ناتجة عن ظروف وراثية، ترفع نسبة توقف القلب خلال تأدية النشاطات الرياضية. ومثّل فويه خلال مسيرته أندية كبيرة على الصعيد الأوروبي، ومن بينها ليون الفرنسي ووست هام ومانشستر سيتي في إنجلترا، كما أنّه شارك مع منتخب بلاده في 62 مباراة دولية.



المباراة: بنفيكا ـ فيتوريا



دخل اللاعب المجري ميلكوس فيهير بديلاً في الشوط الثاني من المباراة التي جمعت فريقه بنفيكا مع فيتوريا جيماريش في الدوري البرتغالي، بتاريخ 25 يناير من العام 2004، وصنع هدف المباراة الوحيد الذي سجله فرناندو أجيار، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء في الوقت المحتسب بدل ضائع. وبعد لحظاتٍ قليلة من حصوله على البطاقة، سقط فيهير بشكل مفاجئ على أرض الملعب، فاندفع لاعبو الفريقين نحوه لمحاولة مساعدته قبل وصول الفريق الطبي، قبل أن يُنقل إلى المستشفى وسط حالة من الحزن في ملعب المباراة. وأعلنت الوسائل الإعلامية البرتغالية في وقت لاحق من هذا اليوم وفاة فيهير بعد معاناته من عدم انتظامٍ في دقات القلب، ناتجة عن مشاكل في عضلة القلب. وتُوّج نادي بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي لموسم 2004-2005، لتقرر إدارة النادي إرسال بعثة ضمت الجهازين الإداري والفني وجميع اللاعبين إلى المجر، والذين قدموا ميدالية ذهبية إلى عائلة فيهير.



المباراة: إشبيلية ـ خيتافي



فقد اللاعب الإسباني الشاب أنطونيو بويرتا وعيه جراء تعرضه لسكتةٍ قلبية خلال المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني عام 2007، بين فريقه إشبيليه وضيفه خيتافي بتاريخ 25 أغسطس. وحصل بويرتا على إسعافاتٍ أولية، فتم استبداله واستطاع السير بمفرده باتجاه غرف تبديل الملابس، قبل أن يتعرض لسكتة قلبية أخرى ليتم نقله فورًا إلى المستشفى. وفارق بويرتا الحياة بعد 3 أيامٍ بعدما عانى من تلف دماغه وفي مجموعة من أعضائه؛ بسبب سلسلة من السكتات القلبية التي تعرّض لها. وكان بويرتا في الـ 22 من العمر عندما فارق الحياة، علمًا أنّه كان اسمًا صاعدًا في عالم الكرة الإسبانية، حيث حصل في العام 2001 على فرصة تمثيل المنتخب الإسباني الأول في مباراة رسمية، عوضًا عن مشاركاته الكثيرة مع منتخبات الفئات السنية.



المباراة: ليفورنو ـ بيسكارا



فرض لاعب الوسط بييرماريو موروسيني نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في إيطاليا، قبل رحيله عام 2012، فقد مثّل منتخبات الفئات السنية الإيطالية كلها في أكثر من 50 مباراة رسمية في الفترة ما بين 2001 و2009، وهي السنة التي شهدت انتقاله إلى نادي أودينيزي. وانتقل موروسيني عام 2012 إلى نادي ليفورنو على سبيل الإعارة، وكان يلعب مباراته الثامنة مع فريقه الجديد أمام بيسكارا، عندما سقط أرضًا في الدقيقة 31 من المباراة. وتم استخدام جهاز الصدمات الكهربائية لإنعاش موروسيني الذي استعاد وعيه أثناء نقله إلى سيارة الإسعاف، لكنه فارق الحياة قبل وصوله إلى مستشفى سانتو سبيريتو في بيسكارا.



المباراة: موذرويل ـ دندي يونايتد



عاشت الكرة الإسكتلندية يومًا حزينًا في 29 ديسمبر 2007 خلال المباراة التي جمعت نادي موذرويل ودندي يونايتد، فخلال الشوط الثاني وأثناء خروج لاعب الوسط فيل أودونيل من الملعب لاستبداله بلاعبٍ آخر، سقط أودونيل أرضًا بطريقة مفاجئة، فتوقفت المباراة بعد دخول الجهازيْن الطبييْن لدى الفريقيْن لنجدته، قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى ويشاو. وبعد ساعاتٍ قليلة، تم إعلان وفاة أودونيل بسبب تعرضه لفشلٍ في البطين الأيسر لقلبه. وكان أودونيل اسمًا معروفًا في الكرة الإسكتلندية، خاصة أنّه مثّل نادي سيلتيك العريق لـ 5 مواسمٍ، قبل انتقاله إلى إنجلترا من بوابة نادي شيفيلد ونزداي، حيث أمضى 4 مواسم، كما أنّه مثل منتخب أسكتلندا الأول في مباراة رسمية واحدة عام 1993، في مطلع مسيرته، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في إسكتلندا مرتين.



المباراة: شبيبة القبائل ـ اتحاد الجزائر



تفاعلت جماهير نادي شبيبة القبائل بغضبٍ مع خسارة فريقها أمام اتحاد الجزائر، وذهب المهاجم الكاميروني ألبرت إيبوسي بودجونجو ضحيةً لهذا الغضب الجماهيري، بعدما رُمِي بأداةٍ حادة أثناء خروجه مع زملائه نحو غرف تبديل الملابس، علمًا أن إيبوسي كان من سجل الهدف الوحيد لشبيبة القبائل في تلك المباراة. وفارق إيبوسي الحياة عن عمرٍ يناهز 24 عامًا بعد ساعاتٍ من وقوع الحادثة؛ جراء تعرضه لإصابات قوية في الدماغ. وفي وقت لاحق، كشفت نتائج التشريح الذي أجري بطلبٍ من عائلة إيبوسي، أنّه توفي نتيجة تعرّضه لضرب مبرح قد يكون تعرض له في غرفة تبديل الملابس.



المباراة: المريخ ـ الأمل عطبرة



خاض المهاجم النيجيري إندورانس إيداهور تجربته الخارجية الأولى في مسيرته مع انتقاله عام 2006 إلى صفوف نادي المريخ السوداني، وفرض نفسه كأحد أفضل المهاجمين في الدوري السوداني، حيث ارتدى قميص المريخ في 62 مناسبة وسجل 46 هدفًا في مباريات الدوري فقط. وخاض إيداهور مباراته الأخيرة بتاريخ 6 مارس 2010 أمام نادي الأمل عطبرة، حيث عانى من مشاكل قلبية خلال المباراة ليحصل على إسعافاتٍ أولية على أرض الملعب، قبل نقله إلى سيارة إسعاف، لكنه فارق الحياة في السيارة قبل وصوله إلى المستشفى.