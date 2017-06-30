نجل زيدان ينضم إلى ألافيس بعقد لمدة ثلاثة أعوام

برشلونة - الألمانية | Friday, 30 June 2017 - 11:08 am

رحل اللاعب إنزو زيدان نجل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الأسباني لكرة القدم، عن النادي الملكي لينضم إلى صفوف ألافيس بعقد لمدة ثلاثة أعوام.



وشارك لاعب خط الوسط إنزو زيدان 22 عاما في مباراة واحدة فقط ضمن صفوف الفريق الأول لريال مدريد ، بعد أن تدرج من أكاديمية الشباب التابعة للنادي.



وذكر نادي ألافيس في وقت متأخر من مساء الخميس "إنزو سيعزز فريقنا من خلال كفاءته ورؤيته."



وشارك إنزو، وهو الأكبر بين أربعة أبناء لزيدان ينتمون جميعهم لقطاعات الناشئين بريال مدريد، في 79 مباراة ضمن الفريق الثاني للنادي الملكي وسجل خلالها سبعة أهداف.



وكان إنزو قد سجل هدفا في المباراة الوحيدة له ضمن الفريق الأول لريال مدريد ، وهي المباراة التي انتهت بالفوز على كولتورال ليونيسا 6 / 1 في دور ال32 لكأس ملك أسبانيا في 20 نوفمبر 2016 .