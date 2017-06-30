الاتحاد الصيني يوقف هولك وبواش لدعمهما أوسكار

شنغهاي - الفرنسية | Friday, 30 June 2017 - 09:53 am

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم الجمعة، إيقاف مهاجم ومدرب فريق شنغهاي سيبغ الصيني، الدولي البرازيلي هولك والبرتغالي أندريه فياش بواش، لمباراتين بسبب دعمهما لاعب الفريق الدولي البرازيلي أوسكار الموقوف 8 مباريات، لتسببه بعراك كبير في إحدى مباريات الدوري الصيني بين فريقه شنغهاي سيبغ وغوانجو آر اف.



كما غرم الاتحاد الصيني النادي الذي دفع 115 مليون يورو للتعاقد مع الدوليين البرازيليين، 13 الف يورو، كما أوقف أيضا الدولي الصيني وو لي لمباراتين للسبب ذاته.



وقام هولك وفياش بواش ولي بمساندة من جماهير النادي في نهاية الأسبوع الماضي خلال مباراة بيتية، بدعم صانع العاب تشلسي الإنجليزي السابق، الذي أوقف 8 مباريات، لقيامه بركل الكرة نحو لاعب منافس وإصابته مباشرة، وتكرار الأمر نفسه حيال لاعب آخر بعدما ارتدت الكرة إليه، وتحلق لاعبون من غوانجو حول أوسكار ودفعوه أرضا، ما دفع زملائه إلى التدخل فحصل عراك وتدافع وتشابك بالأيدي.



وشارك في العراك لاعبون احتياطيون وأفراد من الجهاز الفني للفريقين، وبقي خلاله أوسكار ممددا على أرض الملعب دون التعرض لأذى، إلى حين تمكن المسؤولون من إعادة الأمور إلى طبيعتها.



وطرد الحكم لاعبا من كل فريق ورفع البطاقة الصفراء في وجه ثلاثة لاعبين، واستكملت المباراة لتنتهي بالتعادل 1-1.



وبعد ذلك، ارتدى أوسكار قميصا كتب عليه: "لا يمكن القيام بأي شىء، لا يمكن قول أي شىء"، وهي الرسالة التي لجأ اليها هولك الأحد خلال الفوز على المطارد المباشر هينان جيانيي 4-1.



أما فياش بواش المدرب السابق لتشلسي وتوتنهام الذي تمت معاقبته بسبب "تعليق غير مسؤول" بحسب الاتحاد الصيني، فقد عبر عن عدم رضاه عن العقوبة التي فرضت على أوسكار في حسابه على إنستاغرام حيث كتب: "355 مباراة في مسيرته، 5 أعوام في البريمر ليغ، 47 مباراة دولية مع البرازيل، 70 هدفا، صفر بطاقة حمراء !!! إيقاف 8 مباريات"".



وعلل الاتحاد الصيني عقوباته في بيان بقوله: "الفوز هو النتيجة التي يبحث عنها كل مشارك، ولكن لا يجب الحصول عليها أبدا عبر التضحية بالنظام في كرة القدم او بخرق القواعد".



وأضاف: "احترموا القواعد، الحكام، الجماهير، المنافسين واللعب، الاتحاد سيواصل بحزم معاقبة أي انتهاكات للقواعد والانضباط ويتمنى من جميع الاندية والمسؤولين واللاعبين ان يعرفوا كيف يحافظون على النظام".



وتأتي هذه العقوبات في وقت يواجه فيه اللاعبون الأجانب الذين يتقاضون رواتب مرتفعة، انتقادات كبيرة من الجماهير بسبب الفوارق السلوكية والصدمة الثقافية".