مبولحي يدخل خيارات الهلاليين

الرياض - حمد الصويلحي | Friday, 30 June 2017 - 00:00 am

برز اسم الجزائري الدولي رايس مبولحي حارس رين الفرنسي كأحد الأسماء ضمن خيارات إدارة الهلال، بعد عرض اسم اللاعب على ملف المفاوض الأزرق من قبل أحد وكلاء الأعمال، وذلك إلى جانب علي الحبسي الحارس العماني وخيارين آخرين سيتم التفاوض معهما في حال تعثر إتمام التعاقد مع الحبسي أو مبولحي.

من جانب آخر، تسارع إدارة الهلال خطواتها نحو شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب محمد كنو من إدارة الاتفاق، بعد اقترابه من دخول الأشهر الستة الأخيرة لعقده، التي يدخل خلالها الفترة الحرة للتوقيع مع أي ناد وسط رغبة اللاعب بالانتقال من صفوف الاتفاق.

وكان اللاعب أبدى رغبته القوية بتمثيل صفوف الهلال، فيما حولت إدارة الاتفاق اللاعب إلى تدريبات الفريق الأولمبي، مرجعة السبب إلى اعتراض اللاعب على التجديد، وأنه قد لا يقدم المأمول منه خلال الأشهر الستة المقبلة من عقده مع النادي وتفكيره في العروض الأخرى.

من جهة ثانية، أبدت إدارة الفيحاء اهتمامها بخصوص كسب خدمات عبدالعزيز الدوسري لاعب الوسط بالإعارة الموسم المقبل، بعد أن استفسرت شفهياً من إدارة الهلال حول هذه الخطوة.