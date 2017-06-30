سانشيز يعلن حسم قراره بشأن مستقبله

سان بطرسبرج - الألمانية | Friday, 30 June 2017 - 13:32 pm

أعلن النجم التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة، بأنه حسم قراره بشأن مستقبله، لكنه لن يعلن عنه الآن.



ويستعد سانشيز مع المنتخب التشيلي لمواجهة المنتخب الألماني بطل العالم بعد غدٍ الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات 2017 المقامة حالياً بروسيا.



وتحدثت العديد من التقارير الإخبارية عن الرحيل المحتمل لسانشيز 28 عاماً عن صفوف أرسنال قبل عام واحد من موعد انتهاء عقده.



وأعلن أرسنال رغبته في تجديد عقده مع سانشيز لعامين آخرين إضافة إلى العام المتبقي بعقده، لكن تقارير أشارت إلى احتمالات رحيله عن الفريق اللندني هذا الصيف، وأن مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ضمن الفرق المرشحة لضمه.



وقال سانشيز، وهو جالس بجوار زميله بالمنتخب كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي في الفندق الذي يقيم به لاعبو تشيلي في سان بطرسبرج: "حسمت الأمر، لكن لا يمكنني الآن إعلان قراري".



وفي حال كان مانشستر سيتي هو المحطة المقبلة لسانشيز، فإنه سيلعب بذلك إلى جانب الحارس برافو زميله السابق ببرشلونة، وتحت قيادة المدير الفني جوسيب جوارديولا الذي دربه أيضا في برشلونة.



ومن جانبه، قال برافو: "أود مزاملته من جديد، ولكن هذا الأمر لا يعتمد علينا نحن".