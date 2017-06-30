الباطن يقابل التعاون قبل المغادرة إلى مصر

حفر الباطن - الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 17:42 pm

كشف نادي الباطن مساء اليوم الجمعة، عن البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.



ويبدأ البرنامج الإعدادي من يوم غدٍ السبت بتجمع اللاعبين وإجراء الفحوصات الطبية، قبل أن تنطلق التدريبات الياقية لمدة أسبوع على ملعب النادي قبل مغادرة البعثة إلى بريدة، حيث تقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية مع فريق التعاون، قبل مغادرة الفريق لإقام المعسكر الإعدادي، والذي سوف يقام في مصر لمدة 20 يوماً.