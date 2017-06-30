طاقم سعودي بقيادة المرداسي لمواجهة البرتغال والمكسيك

موسكو - الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 18:29 pm

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم تحيكم سعودي بقيادة الدولي فهد المرداسي، ومساعداه الدوليان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، والحكم الرابع الجامبي قاساما باكاري وحكم الفيديو البرازيلي ريتشي ساندرو، وذلك لتحكيم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي البرتغال والمكسيك، ضمن بطولة كأس القارات والمقامة حالياً في روسيا.



وتقام المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة 3:00 مساء، بتوقيت مكة المكرمة، في العاصمة الروسية موسكو.