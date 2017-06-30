"فيفا" يرفض طعن فيورنتينا على صفقة إعارة صلاح

رويتز - الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 19:28 pm

رفضت محكمة التحكيم الرياضية، طعن نادي فيورنتينا الإيطالي ضد تشيلسي في نزاع بشأن انتقال محمد صلاح إلى روما على سبيل الاعارة في 2015.



وقدم فيورنتينا الطعن في أكتوبر الماضي ضد "انتهاك" تشيلسي للعقد، بعدما أعار صلاح إلى روما منافسه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في موسم 2015-2016.



وأمضى صلاح جزءاً من موسم 2014-2015 معاراً إلى فيورنتينا الذي زعم أنه اتفق مع تشيلسي على استمرار المهاجم المصري لموسم آخر، وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان: "وجدت المحكمة أن اللاعب لم ينتهك تعاقده بالعودة إلى تشيلسي بعد 30 يونيو 2015، وأن تشيلسي لم يحث اللاعب على إلغاء عقده".



ورفضت المحكمة الرياضية طلب فيورنتينا الحصول على تعويض قيمته 32 مليون يورو (36.55 مليون دولار)، وأيدت قرار الاتحاد الدولي "فيفا" بتبرئة تشيلسي من ارتكاب أي مخالفة بشأن العقد في يونيو العام الماضي.