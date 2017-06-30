برشلونة يفعل خيار إعادة الشراء ويعيد دولوفيو

الفرنسية - الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 19:25 pm

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، عن استعادة لاعب وسطه الشاب جيرارد ديلوفيو، أحد خريجي مركز التدريب التابع له، من نادي إيفرتون الإنجليزي، في اليوم الذي يخوض نهائي كأس أوروبا دون 21 عاما لكرة القدم.



وذكر النادي على موقعه الرسمي: "فعَّل نادي برشلونة البند الذي يتيح له استعادة اللاعب جيرارد ديلوفيو".



وخلال الأيام المقبلة سيعمل النادي على إنهاء صفقة عودته من إيفرتون، بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2019".



وكان برشلونة أعار ديلوفيو (23 عاما) إلى إيفرتون الإنجليزي وإشبيلية في 2014 و2015 على التوالي، قبل أن يتخلى عنه في 2015 مقابل 6 ملايين يورو إلى إيفرتون الذي أعاره بدوره الموسم الماضي إلى ميلان الإيطالي حيث سجل 4 أهداف في 17 مباراة.



وبحسب صحيفة "آس" الاسبانية، بلغت قيمة عقد اللاعب الذي نشأ في أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة 12 مليون يورو.

ويخوض ديلوفيو الجمعة نهائي كأس أوروبا تحت 21 عاماً ضد ألمانيا في كراكوفيا (بولندا).