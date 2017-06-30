الفريدي مطمئناً النصراويين: سنفرح هذا الموسم

الرياض - الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 16:03 pm

بعث أحمد الفريدي لاعب الفريق الأول بنادي النصر، رسالة إلى الأمير فيصل بن تركي وإلى جماهير النصر، يؤكد فيها بأنهم سيفرحون هذا الموسم بتحقيق البطولات، طالباً منهم الدعاء له بالتوفيق.



وكتب الفريدي في حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيفرح الأمير فيصل بن تركي، ويفرح جمهور العالمي هذا الموسم بإذن الله، دعواتكم إلى تركيا".



وجاءت رسالة الفريدي، قبل إقلاع الفريق الاصفر إلى تركيا لإقامة المعسكر الإعدادي الخاص بالفريق الأول، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.



يشار إلى أن علاقة الفريدي توترت مع إدارة ناديه نهاية الموسم الماضي، بعد تغيبه عن كثير من التدريبات، قبل أن يبدي دعمه للمدرب النصر السابق الكرواتي زوران ماميتش، والذي استقال من منصبه ليقود الدفة الفنية لنادي العين الإماراتي، مما أغضب مسيري نادي النصر من اللاعب.