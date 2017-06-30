نجوم كرة القدم يجتمعون في حفل زفاف ميسي

رويتز - الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 19:53 pm

اجتمع عدد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم اليوم الجمعة في الأرجنتين، لحضور حفل زفاف ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ورفيقته لفترة طويلة أنطونيلا روكوزو، وحضر زملاء ميسي الحاليين والقدامى إلى الحفل، ومنهم كارليس بويول وخافيير ماسكيرانو ونيمار ولويس سواريز إضافة إلى جيرار بيكي وزوجته المغنية شاكيرا.



كما انضم عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 260 مدعواً للحفل، ومنهم سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.



وانتشر 350 شرطياً لتأمين الحفل بمدينة روساريو، حيث نشأ ميسي قبل الانتقال لبرشلونة الذي قضى معه كل مسيرته التي تضمنت الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.



والتقى ميسي مع روكوزو، التي تنتمي لروساريو أيضا، عند نشأتهما في المدينة وأنجبا تياجو الذي يبلغ عمره أربع سنوات وماتيو وعمره 21 شهرا.