الأرميني ماركوس يصل معسكر الشباب في النمسا

الرياض- الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 20:16 pm

وصل الأرميني ماركوس بيزيلي اليوم الجمعة إلى مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، والمقام حالياً في النمسا، وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2017-2018م.



وكان في استقباله إداري كرة القدم بنادي الشباب محمد الشمراني.



من جهة أخرى، انطلقت تدريبات الفريق الشبابي الفترة الصباحية عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت النمسا، طبق من خلالها مدرب اللياقة اخوان الفانو بعض التدريبات اللياقية بهدف رفع المعدل اللياقي للاعبين.