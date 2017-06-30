البياوي: سأقدم موسماً استثنائياً مع القادسية

الخبر - الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 19:14 pm

وصل مساء اليوم الجمعة التونسي ناصيف البياوي المدير الفني للفريق الأول بنادي القادسية، إلى مدينة الخبر، وذلك للإشراف على الفريق الأول، بعد أن تعاقدت معه إدارة النادي الشرقي.



وقال البياوي لحظة وصوله إلى مقر نادي القادسية: "سعيد بالتواجد في نادٍ عريق مثل القادسية، متفائل بأن الموسم القادم سوف يكون استثنائياً إن شاء الله".



يشار إلى المدرب التونسي قد خاض تجربة سابقة في الدوري السعودي، وتحديداً في نادي الرائد انتهت بنهاية الموسم المنصرم.