50 ألف يورو لكل لاعب ألماني في حالة الفوز بكأس القارات

الألمانية - الرياضية | Friday, 30 June 2017 - 21:07 pm

ضمن كل لاعب بالمنتخب الألماني لكرة القدم، الحصول على مكافأة مالية قدرها 30 ألف يورو (34 ألف دولار) بعد تأهل الفريق للمباراة النهائية في بطولة كأس القارات 2017 المقامة حاليا في روسيا.



وتغلب المنتخب الألماني على المنتخب المكسيكي 4 / 1 مساء أمس الخميس في المربع الذهبي للبطولة ليتأهل لملاقاة منتخب تشيلي بعد غد الأحد في المباراة النهائية للبطولة.



وفي حال الفوز على المنتخب التشيلي بعد غد في المباراة النهائية ببطولة "سان بطرسبرج" ، سيمنح الاتحاد الألماني للعبة كل لاعب بقائمة الفريق التي تضم 21 لاعبا 50 ألف يورو.



وقال راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني للعبة إن مكافأة كأس القارات ، التي تعتبر بروفة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا ، "معتدلة".

وبهذا ، يبلغ إجمالي قيمة المكافآت المالية للاعبي الفريق في حالة الفوز باللقب 05ر1 مليون يورو.



وقال جريندل: "في كأس العالم ، سيكون الوضع مختلفا تماما".



وكان الاتحاد الألماني منح 300 ألف يورو مكافأة مالية إلى كل لاعب بقائمة المانشافت التي فازت بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل لتكون أعلى مكافأة مالية في تاريخ الفرق الفائزة بالبطولة.



ويمنح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جوائز مالية في كأس القارات أقل كثيرا من مكافآت كأس العالم، ويحصل الفائز بلقب كأس القارات بعد غد الأحد على 1ر4 مليون دولار من الفيفا فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 6ر3 مليون دولار.



وقبل ثلاث سنوات فقط ، منح الفيفا 35 مليون دولار إلى المانشافت اثر فوزه بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.