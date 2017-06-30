الباطن يعود للتدريبات وماشادو يصل الإثنين

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Saturday, 01 July 2017 - 00:00 am

يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الباطن اليوم للتــــدريبات اليومية استعداداً للموسم المقبل بعد إجازة امتدت نحو 45 يوماً.

وكان الباطن هو آخر أندية دوري المحترفين التي أنهت مشاركتهــا في الدوري بعد أن لعب مباراتي الملحق أمام نجران، وسيخضع اللاعبون اليوم للكشف الطبي للتأكد من سلامتهم قبل بدء التدريبات الميدانية.

ويـنـتــظر أن يـصل إلى حفر الباطن بعد غد الإثـنين البرتغالي ماشادو مدرب الفريق والجهاز الفني المساعد له.

وسيواصل الفريق تدريباته على ملعب النادي حتى موعد مغادرته إلى بريدة لمواجهة التعاون ودياً الإثنين المقبل، ثم يغادر إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر يستمر لمدة 20 يوماً.

من جهة أخرى، ستعلــن إدارة النادي خلال الأيام المقبلة الاستغناء عن مجمـــوعة من اللاعبين يأتي أبرزهم فيصل عيادة ونايف منصور.