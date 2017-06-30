اليوم.. الجبال يحدد مكان معسكر الفتح

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 01 July 2017 - 00:00 am

يصل اليوم إلى الأحساء التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح قادماً من تونس لقيادة الفريق استعداداً للموسم الجديد، وسيجتمع مع الإدارة للإعلان عن مكان إقامة المعسكر الخارجي.

وخضع لاعبو الفريق أمس لاختبارات قياس المعدل اللياقي قبل أن يتدربوا على ملعب النادي الرئيسي.

وتضمن الجزء الأخير من الحصة التدريبية مناورة أجريت على نصف مساحة الملعب تناقل فيها اللاعبون الكرة بسرعة ومن لمسة ولمستين.