الإجهاد يختصر تمارين النصر في زودتشي

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 01 July 2017 - 00:00 am

انطلــقت أمس تدريــبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر في معــسكره الخارجي في منطـقة زودتـشي 120 كيلو متر من اسطنـبـول التركية بقيـادة البـرازيلي جوميـــز مدرب الفـــريق الذي ركز في البداية على التمارين اللياقـــية قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعات صغـــيرة ألـزمهـــا بأداء تمارين متنوعة بالكرة ومن دون كرة طبق خلالها عدداً من الجمل التكتيكية، وفي النهاية أقام مناورة على نصف الملعب لم يطل فيها نظراً لإرهاق اللاعبين جراء السفر ووصولهم لمقر المعسكر في ساعة مبكرة من فجر أمس.

ويشمــل برنــامــــج اليوم تدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

وسلم جومــيز اللاعبين برنامج المعسكر قبل بدايــة التدريبات وطالبهم بضرورة الالتزام به.

من جهة أخــرى، واصل اللاعــبـون المــوجـــودون بالرياض تدريباتهم الخاصة التي وضعها الجهاز الفني.

على صعيد آخر يجتمـع البرازيلي برونو أوفيني مدافع الفريق مع وكيل أعماله خلال اليومين المقبلين، عقب اجتماعه المنتظر مع إدارة النادي، وعلى ضوء نتائجه سيقرر مصيره إما بالبقاء أو الرحيل.