التعاون يواجه الباطن قبل السفر إلى تركيا

بريدة ـ الرياضية | Saturday, 01 July 2017 - 00:00 am

تنطلق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً للموسم الجديد، وينتظر أن يلعب الفريق مباراة ودية مع نظيره الباطن في العاشر من يوليو قبل السفر إلى تركيا في الـ 14 من الشهر نفسه لإقامة معسكره الخارجي هناك.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق قد أمن على البرنامج الإعدادي للفريق داخلياً وخارجياً والذي تم وضعه بالتنسيق مع إدارة النادي، وسيبدأ توافد اللاعبين الأجانب من يوم غد الأحد إلى بريدة.